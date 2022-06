Bill Gates : «Les NFT sont 100% basés sur la théorie du plus grand fou»

Le cofondateur et ex-patron de Microsoft a une nouvelle fois manifesté son aversion pour les cryptomonnaies et le marché des jetons non fongibles.

Le milliardaire et philanthrope Bill Gates, 66 ans, cofondateur de Microsoft. REUTERS

Bill Gates n’aime pas les cryptomonnaies et l’a une nouvelle fois fait savoir. Lors d’une conférence sur le changement climatique organisée par le site spécialisé TechCrunch, cette semaine, le cofondateur de Microsoft, firme qui vient d’enterrer Internet Explorer, a taclé le marché des jetons non fongibles (NFT): «Les NFT sont 100% basés sur la théorie du plus grand fou», a-t-il déclaré.

Le milliardaire fait ici référence au concept utilisé en économie et en finance qui veut qu’une personne achète un actif au-dessus de sa valeur réelle dans l’espoir de le revendre à un autre fou à un prix encore plus élevé. Jusqu’au moment où le marché s’effondre. Selon lui, ces actifs numériques, qu’il considère énergivores et risqués, ont été créés pour «éviter la taxation ou toutes sortes de règles gouvernementales».

«De toute évidence, des images très coûteuses de singes vont énormément améliorer le monde», a-t-il aussi déclaré sur le ton de l’humour en faisant référence, sans la nommer, à la populaire collection de singes numériques du Bored Ape Yacht Club, récemment victime d’un hacker. En parlant des cryptoactifs et des jetons non fongibles, il a précisé qu’il n’était «pas impliqué là-dedans». Il dit préférer les «classes d’actifs comme une ferme où il y a une production ou comme une entreprise où des produits sont fabriqués».

