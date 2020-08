Suisse

Les nids de guêpes sont gros et nombreux cet été

En raison d’un hiver doux, les insectes sont particulièrement actifs. Les pros de la désinfection mettent les bouchées doubles.

Ce n’est pas qu’une impression. Les guêpes sont plus nombreuses que d’habitude cette année, et pas qu’un peu! Les entreprises de désinfection vaudoises interviennent environ deux fois plus, relaie samedi «24 Heures». «En moyenne, je dirai que mes techniciens s’occupent d’enlever entre sept et dix nids par jour», indique Anthony Barthe, responsable technique chez Renon Désinfection, à Lausanne.

L’an prochain, la tendance pourrait selon lui se confirmer si les hivers restent aussi doux. Selon Daniel Cherix, professeur honoraire au Département d’écologie et d’évolution à l’Université de Lausanne, le lien est clair. «Beaucoup de jeunes reines ont pu survivre aux basses températures sans trop de difficultés», dit-il. Les nouvelles colonies n’en ont donc été que plus nombreuses. Et les températures tempérées que nous avons connues en mars ont fait prendre un mois d’avance aux nids par rapport aux années précédentes. Résultat: ils sont plus gros et plus habités.