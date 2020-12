Coronavirus en Suisse : Les nocturnes auront bel et bien lieu

La possibilité laissées aux cantons bons élèves d’ouvrir leurs commerces après 19h et le dimanche est bien exploitée par les cantons romands. Vaud et Genève confirment que les ouvertures des commerces en soirée restent possibles

Sous réserves des mesures sanitaires et des dispositions légales habituelles, les commerces pourront ouvrir le soir et le dimanche en Suisse romande.

3) Installations dépendant d’un hôtel Espaces de restauration : lundi-dimanche, 6h00 - 23h00 (y compris vente à l’emporter et livraison) Fitness et centres sportifs: Horaires usuels ; ouverture possible le dimanche pour ceux qui en ont déjà l’autorisation Piscines, saunas, centres de bien-être et établissements similaires: • Pour les clients qui y séjournent effectivement: horaires usuels • Pour les clients extérieurs à l’hôtel : fermé.

2) Commerces, Marchés, Centres sportifs et fitness (sauf installations d’équitation), Musées et galeries, Bibliothèques, ludothèques, archives, Parcs zoologiques et botaniques Horaires usuels; ouverture possible le dimanche pour ceux qui en ont déjà l’autorisation

Ailleurs aussi, les nocturnes pourront avoir lieu. En Valais, «les magasins, les commerces et les établissements qui proposent des services» pourront ouvrir le dimanche. Et dès lundi, les institutions culturelles et sportives pourront également ouvrir au-delà de 19h et le dimanche, a communiqué le canton vendredi soir. Dans le canton du Jura Les commerces ouverts habituellement le dimanche comme certaines boulangeries et shops des stations-service peuvent rester ouverts selon les règles actuelles.