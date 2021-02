États-Unis : Les stigmates des discriminations plombent la vaccination

Au États-Unis, le poids des discriminations met en difficulté la vaccination contre le coronavirus. Une difficulté au cœur des enjeux de santé publique pour le pays.

Aux États-Unis, les Afro-Américains touchés par le Covid-19 ont environ deux fois plus de chances d’en mourir que les personnes blanches, selon les autorités sanitaires. Une statistique glaçante, et pourtant, Gary Jackson ne veut pas entendre parler des vaccins.

Degré de confiance

La propension à se faire vacciner est intrinsèquement liée au degré de confiance dans les institutions médicales et dans les traitements qu’elles proposent. Or ces deux domaines ont pu faire l’objet d’épisodes jugés racistes par les défenseurs des droits civiques aux États-Unis.

«La peur des vaccins»

Et cette étude est loin d’être un incident isolé. «De nombreuses expériences dangereuses, non-consenties et non-thérapeutiques ont été menées sur des Afro-Américains, et ont été amplement documentées, au moins depuis le 18e siècle», écrit Harriet Washington dans son livre «Medical Apartheid» («Apartheid médical»), paru en 2006.

«C’est un combat»

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont indiqué en février que 46,5% des personnes noires en Amérique n’ont pas l’intention de se faire vacciner, contre 32,4% des personnes hispaniques et 30,3% des personnes blanches. La proportion individus prêts à recevoir une dose de vaccin a toutefois progressé parmi ces trois groupes depuis le début de la pandémie.

«D’un coup, on me dit de prendre ce +médicament+ sorti de nulle part? C’est un combat» pour se persuader, ajoute le médiateur de 40 ans, qui précise n’avoir pas encore décidé s'il se ferait vacciner. Les personnes noires consultant un médecin aux Etats-Unis ont moins de chances que leurs symptômes soient pris au sérieux, ou de recevoir le traitement adéquat, que d’autres, rappellent des experts.

«Continuer à muter»

En un peu plus d’un an depuis que le premier cas de Covid-19 a été détecté aux Etats-Unis, la maladie a particulièrement frappé les Afro-Américains.

Selon le Covid Tracking Project, 161 personnes noires sur 100’000 sont mortes des suites de la maladie, le plus haut ratio des groupes ethniques présents aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé du monde en valeur absolue, qui devrait bientôt atteindre un demi-million de décès.

Efforts intensifiés

Ne pas y parvenir présenterait des risques non négligeables, préviennent les experts. «Si on ne vaccine pas les gens qui vivent là où la maladie est la plus présente, alors on permet à la maladie de continuer à se répandre et de continuer à muter», explique Darrell Gaskin, professeur de santé publique à l’université Johns Hopkins.