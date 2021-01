France : Les nommés aux Victoires de la Musique révélés

La cérémonie a annoncé, lundi 11 janvier 2021, les noms de ceux qui auront une chance de remporter un trophée le 12 février 2021.

À l’inverse des Grammy Awards, les Victoires de la Musique auront bien lieu à la date prévue. La cérémonie se tiendra le 12 février 2021, sans public, à la Seine Musicale à Paris. Elle sera retransmise en direct sur France 2 et sera présentée par Stéphane Bern et Laurie Thilleman.

20minutes.fr apporte deux précisions. À cause de l’annulation de tous les concerts en 2020, les trophées de Meilleur concert et de Révélation scène ne seront pas attribués. Ces prix ont été remplacés par ceux de Révélation masculine et Révélation féminine. En outre, une nouvelle récompense a été ajoutée: celle du titre le plus streamé, entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. Le gagnant est d’ores et déjà connu. Il s’agit de «Ne reviens pas» signé Gradur en collaboration avec Heuss l’Enfoiré.