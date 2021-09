Procès du 13-Novembre : Les noms des victimes résonnent dans la salle d’audience

La troisième journée du procès des attentats du 13 novembre 2015 en France a été principalement consacrée au rappel des événements par le président du tribunal.

Après plus de deux heures à citer la liste des témoins et des experts qui vont se succéder à la barre, la troisième journée du procès a été essentiellement consacrée à la lecture du rapport résumant l’enquête, titanesque. D’une voix neutre, le président Jean-Louis Périès reprend minute par minute le déroulé des attaques qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, les plus meurtriers ayant jamais frappé la France.