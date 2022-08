Genève : Les non-vaccinés à nouveau engageables aux HUG

L’Hôpital cantonal a levé la restriction à l’embauche pour le personnel non vacciné contre le Covid introduite l’été passé.

Les nouveaux engagés ne doivent plus se faire vacciner contre le Covid-19.

L’obligation vaccinale aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) comme condition d’engagement n’a plus cours. Le Comité de direction a décidé d’y renoncer au début du mois de mai, comme l’indique mercredi la RTS . La mesure avait été introduite en septembre dernier et concernait les nouveaux employés de tous les secteurs, aux soins comme à l’entretien ou à la sécurité.



Les HUG expliquent leur choix par la situation épidémiologique calme du printemps. En outre, le vaccin «était beaucoup moins efficace contre le variant Omicron, en particulier pour empêcher sa transmission», alors que le but de la mesure prise l’an passé était justement de protéger les patients contre une transmission par inadvertance. Selon l’institution, la levée de cette obligation vaccinale n’aurait pas eu d’influence notoire sur le nombre de postulations. Les HUG se disent prêts à la réinstaurer au cas où un nouveau vaccin serait plus efficace contre la transmission des variants actuels ou si les infections devenaient plus graves. Au Tessin, les hôpitaux publics ont, quant à eux, maintenu l’obligation vaccinale.