Vaud : Les non-vaccinés ont «80 fois plus de risque» d’avoir le Covid que les autres

Le Canton a comparé les données des contaminations sur quatorze jours avec celles des personnes entièrement vaccinées. Et la conclusion est sans appel: la protection des personnes ayant reçu deux injections se monte à 95%.

Le vaccin? «Et bien ça marche! Et ça marche même mieux que ce qui a été constaté dans les études contrôlées qui ont eu lieu ce printemps.» Cette déclaration enthousiaste, c’est le Dr Olivier Duperrex, médecin-cadre à Unisanté, qui l’a faite dans le «19h30» de la RTS, mercredi. Sur mandat des services du Médecin cantonal vaudois, il s’est attaché à une analyse minutieuse de la base de données des Vaudoises et Vaudois entièrement vaccinés, qu’il a comparée à celle des nouvelles d’infections au Covid-19 ces quatorze derniers jours (du 19n juillet au 1er août). Et la conclusion est sans appel: sur 1030 cas, seules 9 personnes avaient reçu deux doses de vaccins depuis plus de deux semaines, les 1021 autres étant des patients étaient non-vaccinés, ou pas complètement.