Coronavirus en Italie : Les non-vaccinés privés de cinéma et d’événements sportifs

Premier pays européen durement frappé par la pandémie début 2020, l’Italie instaure de nouvelles restrictions dès ce lundi.

Les personnes non vaccinées en Italie ne pourront plus aller au cinéma, au théâtre, à des concerts ou à de grands événements sportifs, selon de nouvelles restrictions entrées en vigueur lundi. La péninsule, comme ses voisins européens, fait face à un rebond des contaminations au coronavirus et a adopté ce nouveau train de mesures pour tenter de l’enrayer.