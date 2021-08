Genève : Les non vaccinés représentent 92% des nouveaux cas de Covid

Le canton du bout du lac compte de nombreux clusters, notamment dans les crèches et les EMS.

Variant Delta plus contagieux représentant 97% des cas, relâchement notable des mesures, brassage en augmentation avec le retour des vacanciers ou encore tests plus tardifs des personnes symptomatiques. Voilà, selon la médecin cantonale Aglaé Tardin, les principales raisons de l’augmentation des cas de Covid-19 constatée depuis juillet à Genève. Au bout du lac, 92% des nouveaux cas concernent des personnes non vaccinées, révèle la «Tribune de Genève». (La proportion de personnes vaccinées et non vaccinées parmi les testés n’est pas connue, ndrl)