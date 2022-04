Genève : Les normes liées au bruit des avions fâchent

La nouvelle courbe de bruit admissible de l’aéroport, qui doit être validée par Berne, ne convient pas aux communes riveraines.

Selon les opposants, après la pandémie, les prévisions de bruit ne correspondent plus à la réalité.

Trop laxiste pour les uns, trop sévère pour les autres. La nouvelle courbe du bruit admissible de l’aéroport de Genève, soit ce qui définit le degré de nuisances subies par les habitants, ne satisfait pas les communes riveraines. Pour certaines, la tolérance envisagée est trop importante et les nuisances pas assez freinées. Pour d’autres, au contraire, les contraintes liées au niveau sonore sont trop importantes. A savoir que de larges zones sont désormais inconstructibles ou que des projets d’aménagement urbain et de logement sont bloqués, alors que le bruit semble supportable.

En janvier, selon la «Tribune de Genève», l’Association transfrontalière des communes riveraines de l’aéroport a décidé de déposer un recours contre cette nouvelle courbe qui doit être avalisée dans le courant de l’année par l’Office fédéral de l’aviation civile. Elle sera rejointe par la Coordination régionale pour un aéroport de Genève urbain respectueux de la population et de l’environnement. Les deux entités mettent notamment en avant le fait qu’à la suite de la pandémie, les pronostics d’exploitation sont trop optimistes et donc que les courbes ne sont plus pertinentes.