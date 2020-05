Les nouveautés de la semaine

Actualisé 29.04.2020 à 13:51

Aujourd’hui, nous vous parlons de la sortie du mercredi, et de plusieurs festivals en ligne.

«Oleg», ou le boucher qui se fait dévorer

C’est une première suisse. Présenté à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs, le film du Letton Juris Kursietis sort en ligne avec Outside the Box. Lourd, pesant, ce drame raconte le parcours impitoyable d’un immigré letton qui arrive en Belgique pour exercer sa profession: boucher. Mais le jeune homme perd rapidement son job, et en plein désespoir, tombe sous la coupe d’un Polonais pervers et manipulateur qui fait de lui son esclave moderne. Toujours au plus proche de la réalité, «Oleg» souffre d’un parallèle religieux (le protagoniste se voit comme l’agneau sacrifié de Dieu) inutile et redondant, même s’il permet de belles images oniriques. Pour le reste, on a été pris par cette descente aux enfers implacable. ***

Pour la planète

Interrompu après environ 60 projections sur les 400 prévues, le Festival du Film Vert propose dès aujourd’hui quelques-uns de ses films des éditions précédentes en vidéo à la demande. Une sélection qui va encore s’étoffer ces prochaines semaines.

Dans «Tout s’accélère», un ancien trader devenu instituteur dans le 19e arrondissement de Paris s’interroge avec ses élèves sur l’accélération vertigineuse de notre monde. «En quête de sens» raconte le road-trip improvisé de deux amies d’enfance qui cherchent à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où pourrait venir le changement, tandis que «L’empire de l’or rouge» retrace le parcours de… la tomate! Chaque métrage coûte 5 fr. et peut être visionné durant 48 heures.

Quand le réel se part d’atypique

Le Festival Visions du Réel se poursuit. Dommage, la moitié des longs métrages en compétition sont déjà sold out. Mais il reste encore de quoi trouver son bonheur. Par exemple avec le moyen métrage «Queens», dernier film à voir de la compétition nationale, qui sera disponible dès 17 h ce mercredi: Amber la Garce et Moon se préparent pour une nouvelle virée nocturne à Genève.

La section Grand Angle n’est pas en reste, avec «Tony Driver», disponible jusqu’à 17 h ce mercredi, qui suit les aventures de Pasquale Donatone, plus connu sous le nom de Tony Driver. Spécialiste en trafics en tout genre, il assure le passage d’immigrés entre le Mexique et les USA. Dès vendredi 30 avril, vous pourrez voir «Some Kind of Heaven», qui se déroule à The Villages, en Floride. Ce «Disneyland des retraités» accueille plus de 130 000 personnes âgées, là où les r.ues sûres, les pelouses parfaitement entretenues et les innombrables activités sportives entretiennent le mythe du rêve américain.

