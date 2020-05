Actualisé 06.05.2020 à 13:36

Cinéma

Les nouveautés du 6 mai 2020

Nous poursuivons notre série d’articles vous proposant divers films à découvrir chez vous.

de Marine Guillain

«The Giant», de Johannes Nyholm

«The Giant», de Johannes Nyholm

Il ne ressemble à rien d’autre, ce film. Ne prenez pas peur! Il est aussi accessible qu’il est inclassable. Dans cette petite merveille venue de Suède, Rikard a un rêve: participer au Championnat nordique de pétanque. Et cet autiste au visage très déformé, abandonné par sa mère à la naissance, va tout faire pour y parvenir. Ailleurs, dans la nature norvégienne, sauvage et mystique, quelque chose grogne, une force, prête à se réveiller…



Dingue, la manière dont le long métrage de Johannes Nyholm captive! Cette fable à la fois fantastique et ultraréaliste fait forcément penser à «Elephant Man» de David Lynch, aux «Idiots» de Lars von Trier et au plus récent «The Peanut Butter Falcon» (on vous en avait parlé ici).



Les qualités de «The Giant»? Une chouette bande-son, une jolie relation entre Rikard et son ami Roland, une ode à la liberté, à la différence, à la lumière, à l’espoir. Et qui l’aurait cru? Le film parvient à redonner ses lettres de noblesse à la pétanque (voire, osons le dire, à la rendre palpitante!). Soudain, cette discipline devient poétique et pleine de sens, par exemple lors de cette scène où elle est comparée au système solaire, quand Roland explique que le plus beau coup n’est pas de s’approcher du centre, mais de le déplacer… ****

«The Charmer», de Milad alami

Esmail (Aradalan Esmaili), jeune iranien vit au Danemark où il travaille comme déménageur. Le soir, il enfile son costard et sort boire des verres, à la recherche d’une conquête. S’il pouvait se marier, cela lui permettrait d’obtenir un permis de séjour et de rester au Danemark… Un jour, il rencontre Sara, (Soho Rezanejad, sublime), qui voit immédiatement clair dans son jeu. À travers «The Charmer», Milad Alami traite de l’exil avec mélancolie. Comment trouve-t-on sa place dans une société qui n’est pas la nôtre, et que fait-on quand l’amour s’en mêle? Le réalisateur prend soin de ne jamais juger son personnage principal, et donne à son film des airs de thriller. Proposé par Sister Distribution, «The Charmer» est à découvrir dès ce vendredi 8 mai sur Filmingo. ***

«Monsieur Deligny, vagabond efficace», de Richard Copans

Le Zinema et ses cinémas partenaires (le CDD, le Minimum et le Cinéma d’Oron) sort Monsieur Deligny, vagabond efficace. Ce documentaire revient sur la vie de Fernand Deligny, célèbre éducateur spécialisé pour enfants autistes et cinéaste. Pas vu.

Mai à la Cinémathèque

Chaque vendredi, la Cinémathèque suisse met en ligne un long métrage tiré de son catalogue de diffusion, qui peut être visionné durant une semaine, gratuitement avec le code cscinema. Au programme du mois de mai: «Le Grand Soir», de Francis Reusser, est à voir jusqu’au 8 mai, puis dès le 8 mai «Vergine giurata», de Laura Bispuri. La semaine suivante, ce sera «Charles mort ou vif», d’Alain Tanner, et enfin, la semaine du 22 mai: «Piano panier» de Patricia Plattner (ci-dessous).

Récap’ des dernières sorties

Depuis fin mars, le distributeur Outside the Box sort un nouveau film chaque mercredi, en collaboration avec une trentaine de cinémas romands. Il suffit d’aller sur le site du distributeur ou d’un des cinémas et de choisir le film voulu. La séance VOD coûte 10 fr.: la moitié de cette somme ira aux salles, et l’autre moitié au distributeur du film. «Une manière de soutenir un secteur d’activité frappé de plein fouet par les mesures de confinement et de maintenir vivants les rituels de sortie du mercredi!» indique Outside the Box. Pour rappel, voici les longs métrages inédits déjà sortis, accompagnés d’une petite critique et d’une bande-annonce.

«Oleg», ou le boucher qui se fait dévorer tout cru

C’est une première suisse. Présenté à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs, le film du Letton Juris Kursietis sort en ligne avec Outside the Box. Lourd, pesant, ce drame raconte le parcours impitoyable d’un immigré letton qui arrive en Belgique pour exercer sa profession: boucher. Mais le jeune homme perd rapidement son job, et en plein désespoir, tombe sous la coupe d’un Polonais pervers et manipulateur qui fait de lui son esclave moderne. Toujours au plus proche de la réalité, «Oleg» souffre d’un parallèle religieux (le protagoniste se voit comme l’agneau sacrifié de Dieu) inutile et redondant, même s’il permet de belles images oniriques. Pour le reste, on a été pris par cette descente aux enfers implacable. ***

«Al-Shafaq»: Les Dégâts Du Djihad

Mercredi 22 avril 2020, sort «Al-Shafaq», de la réalisatrice turco suisse Esen Isik. Dans ce drame, il y a Abdullah, père de famille musulman pratiquant qui habite à Zurich. Il y a le jeune Burak, qui cherche son équilibre et se laisse embrigader vers le djihad. Et il y a Malik, un enfant kurde qui a atterri dans un camp de réfugiés avec son grand frère. Si la thématique portée à l’écran n’est pas nouvelle, l’émouvant «Al-Shafaq» croise les regards de ses protagonistes avec brio et tire d’autant plus son épingle du jeu grâce à une belle sobriété et à de superbes jeux d’acteurs. ***

«midnight family»: Virée hallucinante en ambulance mexicaine