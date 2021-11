Transports publics – Les nouveautés sur le réseau ferroviaire vaudois des CFF

Ce qu’il faut retenir en bref: Le porte-parole des CFF vous expose les principales nouveautés face caméra. fred nejad toulami/20min

Les pendulaires vaudois et romands vont bénéficier de nouvelles cadences et même d’une nouvelle liaison ferroviaire avec l’entrée en vigueur du nouvel horaire des CFF dès le 12 décembre prochain.

Des liaisons en plus par train ou par car à partir du 12 décembre. Sébastien Anex/20min

L’extension du RER vaudois se poursuit pour atteindre la commune de Bex. Avec sa gare et ses quais rénovés, cette commune du Chablais bénéficiera ainsi en semaine de deux liaisons par heure vers et depuis Lausanne. Le Département cantonal de la conseillère d’État Nuria Gorrite indique que «2100 clients de Bex et de l’est du Chablais prennent le train chaque jour à Bex, soit une augmentation de plus de 32% par rapport à 2008».

Sans changer de train sur les pistes de ski de Villars

De plus, CarPostal va assurer une amélioration de la desserte de Bex par les bus vers Monthey (VS) et en direction de Villeneuve (VD). Et il sera possible d’aller skier au cœur du domaine de Villars, au Col de Bretaye, au départ de Bex sans changer de train à Villars.

Les CFF et le Canton annoncent déjà qu’au changement d’horaire 2023, les RER vaudois iront jusqu’à Saint-Maurice en Valais, «permettant de rétablir une liaison ferroviaire directe deux fois par heure avec Bex».

Mais aussi Vufflens-la-Ville, Romont (FR) puis la vallée de Joux

Quoi d’autre? Des améliorations du RER vaudois sont annoncées sur la ligne entre Lausanne et Grandson, quant à la gare de Vufflens-la-Ville, elle sera desservie toutes les 30 minutes. En direction du canton de Fribourg, six nouvelles liaisons quotidiennes permettront de relier Lausanne à Romont. Quant au Jura-Nord vaudois, la nouvelle gare du Day sera mise en service en été 2022; elle permettra des liaisons sans changement entre la vallée de Joux, Lausanne et Aigle, dès le mois d’août 2022.

Plus de lignes de bus avec CarPostal

Comme prévu dans le Plan Climat du Conseil d’État vaudois, il y aura dès le 12 décembre davantage de bus avec CarPostal; comme par exemple sur les lignes qui relient Moudon et le Jorat, aux hauts de Lausanne (Croisettes et Sallaz) avec, aux heures de pointe, des cadences au quart d’heure entre Mézières et Lausanne, Epalinges ainsi que Moudon.