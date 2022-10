Les nouveaux arrivants à Genève peuvent s’inscrire en ligne

Genève : Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire en ligne

Il est désormais possible d’effectuer sur Internet les démarches pour s’établir dans le canton.

Un nouveau formulaire en ligne est disponible pour ceux qui s’installent à Genève. Cette prestation, disponible en français et en anglais, permet aux Suisses d’annoncer leur arrivée dans le canton, aux étrangers de déposer une demande d’autorisation de séjour, ou encore aux employeurs d'effectuer ces démarches pour leur personnel.

Une version pilote, mise en ligne au printemps et destinée uniquement aux particuliers, avait enregistré près de 2500 demandes. Avec ce nouveau portail, l’utilisateur n’a plus besoin de se demander quel formulaire est adéquat et obtient automatiquement un accusé de réception. Les démarches depuis l’étranger sont également facilitées. A noter qu’une même famille peut faire une seule demande groupée pour l’ensemble de ses membres.