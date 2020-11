Suisse : Les nouveaux cas de Covid-19 ont diminué de moitié

Le taux de contamination au coronavirus diminue en Suisse, a annoncé mardi l’Office fédéral de la santé publique. Les consultations pour le Covid-19 suivent la même tendance.

À droite, Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l’infection, souligne que les personnes infectées sont plus contagieuses au début des symptômes.

Dans cette zone, on est parti d’un niveau très élevé fin octobre, a rappelé Martin Ackermann. Les mesures supplémentaires qui ont été prises semblent faire effet. La baisse qui se dessine est une étape importante. Ils permettent de décharger les hôpitaux et les centres de traçage et sont salutaires pour l’économie, a-t-il ajouté.