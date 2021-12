Pandémie : Les nouveaux cas de Covid explosent en Afrique du Sud

Largement portées par le variant Omicron, les infections ont été multipliées par quatre depuis lundi, ont alerté mercredi les autorités sanitaires devant le parlement sud-africain.

L’augmentation fulgurante de nouveaux cas positifs au Covid en Afrique du Sud, largement portée par le nouveau variant Omicron, est très préoccupante, ont noté mercredi des responsables sanitaires devant le parlement. «Le degré d’augmentation est le plus préoccupant», a affirmé le D r Michelle Groome, de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD).

En deux semaines, le pays a connu une «augmentation exponentielle», passant d’un peu plus de 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur une période de sept jours, à un millier la semaine suivante, à plus de 3500 cette semaine, a-t-elle souligné. Mercredi soir, le NICD a annoncé 8561 nouveaux cas recensés dans la journée, contre 4373 la veille et 2273 lundi sur l’ensemble du pays.