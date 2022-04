Suisse : Les nouveaux conducteurs sont plus nombreux et ont plus d’accidents

Les données de l’OFROU montrent qu’en 2021 les jeunes de 18 à 24 ans ont été 24% plus nombreux qu’en 2020 à obtenir leur permis de conduire. Ils ont aussi eu plus d’accidents.

Entre 2020 et 2021, les accidents impliquant des automobilistes titulaires d’un permis à l’essai ont augmenté de 18,5% (photo d’illustration). Police cantonale du Valais

En 2021, les jeunes de 18 à 24 ans ont été 24% plus nombreux qu’en 2020 à obtenir leur permis de conduire. Ce sont ainsi 86’436 jeunes nouveaux conducteurs qui ont pris la route, contre 70’000 l’année d’avant, selon les dernières statistiques de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Mais les données de l’OFROU montrent aussi que plus de nouveaux conducteurs impliquent davantage d’accidents. Entre 2020 et 2021, les accidents impliquant des automobilistes titulaires d’un permis à l’essai ont augmenté de 18,5%. Le nombre d’accidents dans lesquels le principal responsable était un conducteur encore en période probatoire a, lui, augmenté de 20,3%. En revanche, chez les automobilistes plus expérimentés, l’augmentation n’est que de 7,3%.

«Beaucoup de jeunes se surestiment» Selon la fondation RoadCross Suisse, interrogée par «20Minuten», un blessé grave sur cinq dans la circulation routière est âgé de 18 à 24 ans. D’après la fondation, les jeunes adultes sont particulièrement souvent victimes d’accidents les nuits de week-end. Et ces derniers sont principalement des autoaccidents ou les conséquences de dérapages non contrôlés. «L’ego est souvent en cause. Beaucoup de jeunes se surestiment et surestiment leurs capacités», précise encore RoadCross.

Tous les nouveaux conducteurs ne représentent toutefois pas un danger, modère Willi Wismer, président de l’association zurichoise des moniteurs de conduite. «Les 90% d’entre eux conduisent de manière totalement raisonnable, mais les 10% restants prennent parfois sciemment des risques quand ils prennent le volant», explique-t-il, donnant l’exemple de ceux qui désactivent les systèmes d’assistance à la sécurité «pour que les roues puissent patiner au démarrage».

M. Wismer se montre en revanche critique quant à la décision des politiques de réduire les cours de formation continue de deux à une seule journée. «Ça empêche les nouveaux conducteurs de faire l’expérience d’exercices importants, comme de sentir ce que ça fait de prendre un virage à une vitesse élevée ou de faire l’expérience de ce que signifie concrètement une distance de freinage de 100 mètres», détaille-t-il.

Trop distraits

D’après la fondation RoadCross Suisse, un quart des accidents des 18-24 ans se produisent à cause de la distraction. Dans toutes les autres classes d’âge, ce chiffre n’est que de 17%. «Si tant de nouveaux conducteurs prennent la route, il est essentiel que nous investissions davantage dans la prévention et la sensibilisation», déclare la conseillère nationale PS Edith Graf-Litscher.

Dans ce but, elle est prête à imaginer un cours obligatoire supplémentaire. «Il devrait faire prendre conscience aux jeunes de la responsabilité qu’ils portent dans la circulation, également pour les autres conducteurs», précise-t-elle. Les jeunes devraient notamment être sensibilisés aux dangers de la distraction, de l’alcool et des drogues au volant.