Sortie cinéma : Les nouveaux films à voir en salle dès ce mercredi 29 décembre

Garrel-Casta, Podalydès-Seydoux, Lamy-Katerine, Montel-Demoustier: il y a de beaux couples à l’affiche cette semaine. Et des espions, aussi…

Abel (Louis Garrel) et Marianne (Lætitia Casta) vivent heureux avec leur fils de 13 ans, Joseph (Engel). Un jour, ils se rendent compte que de plus en plus d’objets ont disparu de chez eux, et découvrent que c’est Joseph qui a tout vendu. Son but: financer une mission secrète à laquelle des enfants du monde entier se sont associés, afin de sauver la planète. Nous avions rencontré Louis Garrel au Festival de Cannes, où son film était présenté dans la section éphémère «Le cinéma pour le climat», aux côtés de « Bigger than Us » par exemple. Loin de tout moralisme, le ton de cette comédie est surprenant, décalé et doté d’un humour qui fait mouche. Une bonne surprise. ***

Après «Kingsman: Services secrets» (2015) et sa suite «Le Cercle d’or» (2017), le scénariste, producteur et réalisateur Matthew Vaughn nous gratifie aujourd’hui d’un préquel. On y retrouve, au début du XXe siècle, l’emblématique boutique du tailleur, à la fois siège et arsenal de l’organisation londonienne d’agents très spéciaux menée par Ralph Fiennes. Les Kingsman ont fort à faire pour contrecarrer les plans des pires tyrans et génies criminels de l’histoire réunis pour éliminer des millions d’innocents (et accessoirement rivaliser avec les 405 et 409 millions de dollars engrangés par les deux premiers opus). Le tout agrémenté de combats spectaculaires et d’un savant mélange de distinction british et d’humour… oh My God! Harris Dickinson et Gemma Arterton, qui jouent dans le film, nous ont accordé une interview. Pas vu