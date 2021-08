Cinéma - Les nouveaux films qui sortent le 11 août, c’est par ici!

«Beckett» a fait l’ouverture du Festival de Locarno mercredi 4 août. C’était sous la pluie, mais sur un écran de 400 m2. Et le voilà qui atterrit sur la petite lucarne dès ce vendredi 13 août pour les abonnés Netflix. On vous en dit davantage sur ce thriller d’action avec John David Washington dans cet article .

As de l’humour décalé, Ryan Reynolds («Deadpool») fait encore des siennes dans le très ludique «Free Guy». Lisez notre article pour tout savoir sur ce film.

Jeune polonaise qui a besoin d'argent, Wanda se fait engager par une riche famille vivant au bord du lac, en Suisse. Elle doit s'occuper du patriarche, Josef, partiellement paralysé après une attaque cérébrale. Et puis, une nouvelle inattendue vient mettre à mal l’équilibre de tout ce beau monde. Signé Bettina Oberli («Le vent tourne»), «Ma fabuleuse Wanda» est un portrait tendre et satirique fort réussi, où les personnages agaçants finissent par devenir très attachants. Note: ***

Riche New-Yorkaise, Frances (Michelle Pfeiffer) avait prévu de mourir avant d’avoir dilapidé tout son argent. Raté! Elle se retrouve ruinée et bien vivante. Elle quitte Manhattan pour Paris avec son fils (Lucas Hedges, très effacé) et leur chat Small Frank, qui serait une réincarnation du mari de Frances... Drôle de film que «French Exit» (adapté du roman de Patrick deWitt), avec son atmosphère étrange et sa galerie ­d’excentriques. Ni mauvais, ni convaincant. Note: **