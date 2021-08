Cinéma - Les nouveaux films qui sortent le 18 août, c’est par ici!

Catherine Magnin et Marine Guillain

Drames et comédies, fantastique et animation… On vous fait le topo sur les sorties de la semaine.

«Rouge», de Farid Bentoumi

Elle ne sait pas dans quoi elle met les pieds, Nour (Zita Hanrot), quand elle commence à bosser dans la même usine chimique que son père (Sami Bouajila) en tant qu’infirmière. Elle va découvrir de sales secrets sur la gestion des déchets polluants et l’état de santé des employés… Un film 4 étoiles, dont on vous parle dans notre article.

«Attention au départ», de Benjamin Euvard

Benjamin (Jérôme Commandeur) et Antoine (André Dussollier) accompagnent un groupe de gamins à leur colonie de vacances. Mais, alors qu’ils sont occupés à aider une vieille dame sur le quai de gare, le train part sans eux. Sans eux mais avec les gosses! Lisez ici notre article sur cette comédie deux étoiles.

«La jeune fille et l’araignée», de Ramon Zürcher

Un déménagement. Des jeux de séduction. De la rancœur. Des personnages étouffés dans un cadre trop serré. Quoi d’autre dans «La jeune fille et l’araignée», de Ramon Zürcher? Des gros plans sur des regards qui disent tout et rien toutes les trois minutes. Une version de «Voyage, voyage» au piano qui revient en boucle jusqu’à fatiguer les oreilles. L’ennui. Note: *

«Les fantasmes», de Stéphane et David Foenkinos

Ludophilie, dacryphilie, sorophilie, thanatophilie, hypophilie, autagonistophilie… Derrière ces définitions se cachent des pratiques sexuelles hors normes, des paraphilies, qui font fantasmer. Les frères Foenkinos les ont mises en scène, sur le mode comique, en autant de séquences. C’est forcément inégal (le premier sketch, avec Denis Podalydès et Suzanne Clément, est délicieux et donne même à réfléchir), avec des duos parfois surprenants. Mais excitant? On n’en dirait pas tant. Note: ***

«Berlin Alexanderplatz», de Burhan Qurbani

Réfugié sans papier arrivé de Guinée-Bissau, Francis tente de gagner sa vie honnêtement mais se fait vite aspirer dans les bas-fonds de Berlin. Relecture moderne du roman d’Alfred Döblin de 1929, cette fresque stylisée de trois heures est dotée d’images superbes et d’une bande-son envoûtante. À la fois poétique et cauchemardesque, elle a quelque chose de vertigineux. Note: ***

«Baby Boss 2: Une affaire de famille», de Tom McGrath

Rappelez-vous: en 2017, Tim et son petit frère, Baby Boss, avaient fait équipe pour sauver leurs parents et rétablir l’ordre du monde. Comment donner une suite à leurs aventures? Les scénaristes de «Baby Boss 2» ont imaginé de les faire grandir. Pas drôle? Hop, un coup de lait magique renvoie le duo dans leurs couches-culottes pour sauver à nouveau parents et tout-petits du monde entier. ç a sent… pas la rose. Note: **

«The Green Knight», de David Lowery

Avez-vous entendu parler du chevalier vert, que décapita Sire Gauvain (Dev Patel), et qui repartit avec sa tête sous son bras? S’ensuivit pour Gauvain une année d’épreuves jusqu’aux retrouvailles que lui avait promises le chevalier. Cette adaptation d’une légende arthurienne, par David Lowery, avec également Alicia Vikander et Joel Edgerton, est programmée en exclusivité au Cinerama Empire à Genève. Pas vu.

«Apples – Mila», de Christos Nikou

Soit une pandémie qui rend ses victimes amnésiques. Parmi elles, Aris (Aris Servetalis), un quinquagénaire qui accepte de tester un traitement: suivre à la lettre les tâches banales prescrites par une bande magnétique (faire du vélo, aller au cinéma…) et les photographier pour s’en faire des souvenirs. Mais de nouveaux souvenirs sont-ils synonymes de nouvelle identité? Le premier film du réalisateur grec Christos Nikou nous arrive après une belle tournée de festivals. Pas vu.

«Deux», de Filippo Meneghetti

Voilà donc le film que la France avait choisi pour la représenter aux Oscars 2021. L’histoire de Nina (Barbara Sukowa) et Madeleine (Martine Chevallier) que tout le monde, y compris la fille (Léa Drucker) de Madeleine, prenait pour les meilleures voisines du monde, puisqu’elles allaient et venaient sans cesse d’un appartement à l’autre, en prenant soin l’une de l’autre. Ce que personne ne voulait voir sautait pourtant aux yeux. Pas vu.

«In the Mood for Love», de Wong Kar-wai

En 2000, «In the Mood for Love» gagnait la Palme d’Or au Festival de Cannes. Aujourd’hui, une version restaurée du chef d’oeuvre de Wong Kar-wai, considéré comme le film romantique ultime, est à re(découvrir) dans plusieurs cinémas romands.

Et ne ratez pas le Festival Cinémas d’Afrique

«Covid oblige…» La formule devient un peu lassante, mais elle est une réalité aussi pour la 15e édition du Festival Cinémas d’Afrique, qui se tiendra cinq jours durant, du 18 au 22 août 2021, sur l’Esplanade de Montbenon à Lausanne: pas de traditionnel chapiteau, ni de traditionnels stands culinaires, peu de tables rondes et discussion…

«Malgré le Covid», la formule fonctionne! Plus de 30 films, courts ou longs, docs ou fictions, de réalisatrices et réalisateurs africains seront projetés à la salle Paderewski, il y aura même un concert afrobeat du groupe lausannois Professor Wouassa.