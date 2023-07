Santé: Les nouveaux médocs coûtent cher et son peu efficaces

Pour une évaluation plus rapide des prix

Les médicaments représentent 12% des coûts de la santé, et cette part n’a que peu évolué. Une des raisons avancée est le fait que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) contrôle régulièrement les prix des médicaments et exige, le cas échéant, des baisses de prix, peut-on lire dans la «NZZ». Or, pour des raisons de capacité, l’OFSP n’examine pas tous les médicaments remboursés par les caisses maladie, mais seulement un tiers d’entre eux, et cela en alternance.