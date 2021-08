Suisse : Les nouveaux mouvements citoyens profitent à l’UDC

Peinant à trouver ses marques, le parti remonte pourtant en profitant notamment de l’émergence de mouvements civiques critiques à l’égard de l’État, nés de la pandémie.

Les mouvements de citoyens nés récemment, tels les Amis de la Constitution ou Aktionsbündnis der Urkantone (Alliance d’action des cantons d’origine) ou encore Netzwerk Impfentscheid (Réseau décision de vaccination), font régulièrement la Une des médias. Ils constituent l’un des phénomènes politiques les plus discutés actuellement, constate le «SonntagsBlick». Un phénomène qui intéresse particulièrement l’UDC. Comme le dit le conseiller national zurichois Gregor Rutz, «du point de vue du parti, il faut saluer que les citoyens se politisent - tout comme nous».

Donner un nouvel élan

Plusieurs membres du parti espèrent ainsi que ces mouvements citoyens puissent donner un nouvel élan à leurs propres préoccupations, note le journal dominical. Qui ajoute que l’UDC en aurait bien besoin: mis à part le vote réussi de la loi sur le CO2 - et même, ce succès n'a été obtenu qu'avec l'aide bienveillante des agriculteurs - le plus grand parti du pays est resté silencieux ces derniers temps. Compte tenu de la faible immigration et de la fin des négociations avec l'UE, ni la question des étrangers ni l'Europe ne semblaient être des sujets appropriés pour mobiliser son propre électorat, peut-on ainsi lire dans le «SonntagsBlick».