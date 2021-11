La Chaux-de-Fonds (NE) - Les nouveaux quais semblent être moins bien protégés des intempéries

Réouverture et deux ans de travaux

Fermée depuis huit mois, la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds a été rouverte lundi au trafic ferroviaire. Les abonnés touchés ont encore quelques jours pour obtenir un dédommagement financé par le canton de Neuchâtel, les CFF et le BLS. Fini les bus de substitution, mais les conséquents travaux entre le bas et le haut du canton, débutés en 2020, ne s'achèveront qu’en février 2022. Ces derniers mois, 300 ouvriers ont travaillé sur les différents chantiers et plus de trois kilomètres de voie ferrée ont été renouvelés . Les CFF mettent les infrastructures, les tunnels notamment, aux normes jusqu’à la mise en service de la ligne directe à l’horizon 2035. L’inauguration officielle de la ligne rénovée aura lieu le 11 novembre.