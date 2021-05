Clients espionnés? - Les nouveaux scanners de la Coop sont équipés d’une caméra et d’un micro

«Actuellement, l’utilisation de ces fonctions n’est pas prévue»

Contactée, l’entreprise française Zebra, qui fabrique les scanners en question, affirme: «La caméra et le microphone peuvent être utilisés pour suivre les déplacements des clients dans le magasin.» Selon la porte-parole Valerie Berrivin, la caméra permet notamment de savoir où le client se déplace dans le magasin, combien de temps il reste dans quel rayon ou combien de temps il prend pour faire ses courses. Le microphone, lui, permettrait aux clients de poser des questions et de recevoir des réponses de la part d’un employé ou d’un assistant digital. Valerie Berrivin tient cependant à préciser que c’est le distributeur Coop qui décide s’il souhaite activer ou non ces fonctionnalités.

«C’est au client de dire stop»

Malgré toutes les promesses des distributeurs, Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection des données, ne cache pas son mécontentement: «Ce n'est juste pas possible d'utiliser ce type d'appareil. Il faut arrêter avec cela. Il s'agit ici de surveillance en temps réel. On ne sait pas non plus où seront stockées toutes les données. Le préposé fédéral à la protection des données va intervenir, c'est certain.»