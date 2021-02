Time laps de la construction d’un wagon. Siemens

Le retour des trains de nuit en Europe et en Suisse passe par de nouveaux wagons. Ces compositions, qui seront exploitées par la compagnie autrichienne ÖBB en partenariat avec les CFF, sont en cours de fabrication chez Siemens. Il y en aura 33 au total. Mardi, le constructeur a dévoilé pour la première fois le design extérieur des voitures et révélé certains détails de leur équipement. Ces convois circuleront dès 2022 en Allemagne et en Autriche, il faudra attendre décembre 2023 pour pouvoir en profiter au départ de la Suisse. Pour l’instant, les CFF estiment que ce nouveau service sera déficitaire. Ils espèrent pouvoir bénéficier de fonds dédiés au climat.

Grâce aux progrès techniques, le train devrait être beaucoup plus silencieux que les modèles précédents. Le poids du châssis du bogie – un facteur majeur de bruit – a été réduit de 40%. Cela bénéficiera à la fois aux passagers et aux riverains des voies ferrées. Ces convois pourront transporter 250 personnes en tout avec une vitesse maximale de 230 km/h. Il y aura deux wagons-lits, trois wagons-couchettes et deux wagons avec des sièges.

Couchettes verrouillables

Une attention particulière a été accordée à l’intimité des passagers. Les couchettes peuvent ainsi être isolées et verrouillées individuellement. Chaque compartiment dispose également de ses propres toilettes et douches. Des minisuites individuelles seront aussi disponibles. Chaque rame comportera une voiture multifonctionnelle avec un accès à plancher bas et un compartiment couchette et WC sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.

Le nouveau Nightjet sera le premier train de nuit équipé d’un dispositif de transport de vélos, selon Thomas Matthä, directeur général des ÖBB. Il y aura également du wifi gratuit et des stations de recharge sans fil pour les portables. En outre, les fenêtres sont spécialement traitées pour améliorer la réception des signaux 4G et 5G.