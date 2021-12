Entreprises responsables : Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en janvier 2022

Les entreprises auront un an pour se préparer à leurs nouvelles obligations et «devront s’y soumettre pour la première fois durant l’exercice 2023».

Ce vendredi, le Conseil fédéral a décidé que «les nouvelles dispositions visant à mieux protéger l’être humain et l’environnement entreraient en vigueur le 1er janvier 2022. Alors que l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement» avait été rejetée le 29 novembre 2020, c’est le contre-projet indirect du Parlement qui s’appliquera.

Devoirs de diligence

Deuxièmement, «les entreprises dont l’activité présente des risques devront se conformer à une obligation de faire rapport et à des devoirs de diligence étendus dans les domaines sensibles du travail des enfants et des minerais et métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque», poursuit le communiqué.

Le Conseil fédéral a encore choisi de durcir l’ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des minerais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr). «Les PME seront également soumises aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport lorsqu’elles proposent des biens ou services qui ont manifestement été produits ou fournis avec le recours au travail des enfants».