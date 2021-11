Coronavirus – Les nouvelles infections en hausse depuis deux semaines

La conférence de presse de l’OFSP YouTube/Capture d’écran

Depuis deux semaines, on constate une augmentation des nouvelles infections dues au coronavirus. «Il y en a 1949 aujourd’hui» a indiqué Virginie Masserey cheffe de la section «Contrôle de l’infection et programme de vaccination» à l’OFSP, précisant que «c’est en Suisse centrale et en Suisse orientale que le nombre de nouveaux cas est le plus élevé».

Le taux d’incidence augmente dans toutes les tranches d’âge mais les chiffres montrent que les infections sont plus nombreuses chez les jeunes. Virginie Masserey remarque toutefois que malgré une propagation en hausse, «les admissions à l’hôpital ne deviennent pas incontrôlables». Elle souligne cependant qu’«on ne peut pas prévoir qu’elle va être la suite», d’autant plus avec l’arrivée du froid et du mauvais temps.

De ce fait, Mme Masserey rappelle la nécessité de se faire vacciner. Actuellement, 64% de la population est complètement vaccinée et 75% a déjà reçu une dose. Le nombre de doses de vaccin administrées par jour est d’environ 13’000. «Ce n’est clairement pas suffisant» pour la cheffe de la section «Contrôle de l’infection et programme de vaccination»

«La vaccination protège très efficacement»

«La vaccination protège très efficacement de la maladie et de ses variants» affirme Virginie Masserey qui ajoute qu’elle est «aussi efficace pour prévenir les hospitalisations». Actuellement, les personnes hospitalisées appartiennent principalement à la tranche d’âge de plus de 80 ans. Mme Masserey rappelle que les plus de 60 ans peuvent recevoir une troisième dose de vaccin pour pallier la diminution de protection qui a été constatée chez les personnes plus âgées.

S’il est important de se faire vacciner, Virginie Masserey ajoute que «le risque d’être infecté même vacciné existe, il convient de respecter autant que possible les mesures d’hygiène: distance, tousser dans son coude, masque, tests en cas de symptômes». Mme Masserey a conclu cette conférence de presse en rappelant que la période de vaccination contre la grippe est en cours, invitant toutes les personnes qui présentent des risques accrus et leurs proches à se faire vacciner. À noter que le 5 novembre est la journée nationale de vaccination contre la grippe.