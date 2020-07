Aucun décès en 24h, les contaminations en baisse

Rédiger un nouveau commentaire

Ça devient lassant, il y a plus de commentaires inutiles que de cas déclarés. A quand un vaccin contre le COVID-20m?

Diabolo 12.07.2020 à 11:37

Les tests sont nuls. Aujourd'hui je suis négatif et demain je suis positif. En tout cas si on écoute les medias ont n'a plus qu'à ce jeter au lac.