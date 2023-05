Du Mexique aux Etats-Unis: Les nouvelles mesures dissuadent les migrants de tenter l’aventure

À Matamoros, au Mexique, des migrants, dont de nombreux Vénézuéliens, attendent d’avoir un rendez-vous avec les agents américains de l’immigration, par l’intermédiaire de l’application CBP One.

Avec le durcissement des règles migratoires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les passages irréguliers diminuent et la voie légale est privilégiée par certains. À Matamoros, au nord du Mexique, Gustavo Rodriguez, militaire déserteur de l’armée vénézuélienne, a les yeux rivés sur la nouvelle application téléphonique CBP One, qui centralise les demandes d’asile.