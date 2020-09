«Le nombre de skateboardeuses, et surtout leur niveau, ont véritablement explosé à Genève!» Jordan Queijo est un homme heureux. Le directeur de GVASK8, a encore pu vérifier le talent des jeunes filles qui se sont présentées samedi à Plainpalais, lors de la deuxième édition de la «Girls session». Organisé par l’association, la Ville de Genève et Swiss Girls skate, l’événement visait à promouvoir la pratique féminine du skateboard. Âgées de 4 à 22 ans, une quarantaine de participantes ont suivi les initiations organisées durant la matinée. Puis, place à la compétition l’après-midi. Du haut de ses 13 ans, la Genevoise Sonia Izquierdo a enlevé le contest qui mettait aux prises 21 concurrentes expérimentées. Prix pour la reine du skatepark: un an de sponsoring, offert par un magasin spécialisé.

Alors que ce sport comptait encore une très large majorité de garçons il y a deux ans au bout du lac, le skateboard se féminise de plus en plus. «C’est un bol d’air frais pour la discipline, se réjouit Jordan Queijo. Cette année, nous avons presque atteint la parité lors des camps que nous avons mis sur pied.» Genève partait de loin: depuis des années aux Etats-Unis, terre d’origine de la discipline, les filles sont bien plus nombreuses que chez nous à dévaler les bowls. Pour la conseillère administrative Christina Kitsos, chargée de la cohésion sociale et de la solidarité, la «Girls session» doit contribuer de manière générale à «promouvoir l’intégration des jeunes filles et des femmes dans les infrastructures sportives».