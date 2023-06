Genève: Les noyades s’accumulent dans le lac et dans le Rhône

Des précautions à prendre

Plusieurs règles de prudence permettent d’éviter ces drames, insiste Alexandre Brahier. «Ne jamais surestimer ses capacités physiques dans un cours d’eau ou dans le lac, avec du courant. Lorsque on est pris dedans, il ne faut surtout pas lutter, mais plutôt se laisser porter jusqu’à ce que l’on s’approche d’une berge ou d’un objet auquel s’accrocher.» Autre précaution, ajoute le communicant: aller dans les lieux que l’on connaît et bien se renseigner si la baignade y est autorisée. Il est vital, évidemment, de ne pas faire trempette sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Il vaut aussi mieux être accompagné lorsque l’on nage en eaux vives. Enfin, papa et mam doivent rester vigilants: «Malheureusement, certains parents ont plus tendance à surveiller l’écran de leur smartphone que leurs enfants...»