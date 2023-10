Les NRJ Music Awards perturbés par le plan Vigipirate

C’est probablement une première: les NRJ Music Awards ne seront pas retransmis en direct depuis le Palais des festivals à Cannes (F), le 10 novembre 2023. La cérémonie, durant laquelle le Valaisan Nuit Incolore pourrait remporter un prix , sera enregistrée dans l’après-midi et diffusée dès 21h dans les conditions du direct, a appris «Le Parisien». En cause, le renforcement du plan «Vigipirate» en France après l’attentat au couteau dans un lycée d’Arras mi-octobre 2023 . Le traditionnel défilé de stars sur le tapis rouge de la Croisette a également été annulé.

D’après le quotidien français, cette mesure «n’aura pas beaucoup d’impact à l’antenne, les téléspectateurs ne devraient pas voir de différence». «Le renforcement du plan «Vigipirate», les alertes à la bombe à répétition au Château de Versailles et l’annulation des MTV Europe Music Awards (ndlr: qui auraient dû avoir lieu le 5 novembre 2023 à Paris) nous imposent de renforcer la sécurité», a affirmé une source proche du dossier. Une autre personne, présentée comme un «expert de la télévision» a affirmé que si une telle émission devait être interrompue dans le cas d’une alerte à la bombe qui entraînerait une interruption de la diffusion ainsi qu’une évacuation des lieux, cela «enverrait un message d’angoisse énorme aux Français». Reste un souci de taille pour les NRJ Music Awards: traditionnellement, les téléspectateurs votent en direct pour élire la Chanson de l’année. «Soit on ne remet pas ce prix, soit Nikos Aliagas (ndlr: le présentateur qui avait dû être remplacé au pied levé en 2022) enregistre toutes les options et on diffusera la séquence en fonction du résultat», ajoute encore un proche de la cérémonie.