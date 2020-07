Les nuages gâchent la course d’école dans les étoiles

Rédiger un nouveau commentaire

Soyez libre. Toujours regarder ce que font les autres, attendre je ne sais quoi du gouvernement, de tel ou tel personne. Personne ne peut rien pour vous. Vous êtes seul et libre. Vous n’avez pas compris (avec la phase COVID, par exemple) que vous ne pouvez (devez) compter que sur vous même ? C’est qui les enfants ? C’est qui les Bisounours? Réfléchissez un peu..

Jean 03.07.2020 à 10:33

Alors que dans les pays qui nous entourent, les élus font des dépenses pharaoniques, à l'exemple des frais d'entretien et de bouche à l'Elysée, dans notre pays les Conseillers fédéraux font une course d'école à pieds, mangent à midi au café fédéral, et il y en a encore pour pleurer sur leurs impôts qui y contribuent. Bravo à nos autorités! Vive la Suisse!