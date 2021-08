Royaume-Uni : Les nudistes «hors de contrôle» de la forêt de Sherwood sèment la discorde

L’omniprésence de naturistes dans la forêt de Robin des Bois dérange touristes et riverains. Une pétition en ligne réclame qu’ils se rhabillent.

La forêt de Sherwood, au centre de l’Angleterre, est prisée à la fois par les touristes et les naturistes. Mais ces derniers n’y sont plus les bienvenus, estiment les riverains.

De nombreux touristes se pressent chaque année dans ces bois pour admirer ses chênes parmi les plus vieux en Europe et ressentir l’atmosphère des aventures de Robin des Bois, légendaire personnage depuis le Moyen Âge, pourchassé par le shérif de Nottingham.

«Il y a tellement d’hommes nus, c’est intimidant»

La Royal Society for the Protection of Birds, qui gère le site, a expliqué dans le «Times» que le naturisme est «découragé» dans la zone mais reste «toléré tant qu’un certain comportement est respecté».