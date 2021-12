Basketball : Les Nuggets de Jokic ont failli se cramer à Los Angeles

En NBA, Denver s’est imposé dans la nuit de dimanche à lundi 100-103 sur le parquet des Clippers, au terme d’un match à rebondissements.

Jokic en force

Ils ont une nouvelle fois pu compter sur Jokic, MVP de la saison 2021-22 et auteur de 26 points et 22 rebonds, épaulé par Will Barton (17 points), Austin Rivers et Monte Morris (12 points chacun).

Retour de feu pour Butler

À Miami, Jimmy Butler a brillé pour son retour après huit mois d’absence en raison d’une blessure au coccyx. Il a inscrit 17 points et pris 11 rebonds, tout en distribuant quatre passes et en réalisant trois interceptions, pour sceller la victoire du Heat sur le Magic d’Orlando (93-83).

Ce retour ne pouvait pas mieux tomber pour Miami alors que Kyle Lowry a rejoint samedi la longue liste des joueurs NBA mis sur la touche par des problèmes liés au Covid-19 et que l’équipe était également privée des titulaires Bam Adebayo et P.J. Tucker. Le Magic avait lui six joueurs concerné par le protocole Covid et six autres absents en raison de blessures.