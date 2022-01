Basketball : Les Nuggets infligent une veste aux Hawks

Le duel de MVPs entre Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo a souri aux Nuggets de Jokic, faciles vainqueurs (136-100) chez les Bucks dimanche en NBA, où les Hawks de Trae Young ont maîtrisé (129-121) les Lakers, encore privés de LeBron James.

15 points et 9 rebonds pour Capela

Leader incontesté du championnat, Phoenix a bataillé pour décrocher une dixième victoire consécutive, face à San Antonio (115-110). Menés de 12 unités au dernier quart-temps, les Suns s’en sont remis à Devin Booker (28 pts), auteur de deux shoots primés qui ont fait basculer la rencontre, et à l’inévitable Chris Paul (20 pts, 19 passes, 8 rbds).

Plus tôt, Atlanta (10e à l’Est) a confirmé sa forme ascendante, avec un septième succès de rang qui s’est dessiné dans le «money-time» contre les Lakers, grâce à Trae Young (36 pts, 12 passes). Clint Capela, qui figurait dans le cinq de base, a été aligné près de 25 minutes. Il a inscrit 15 points (6 sur 8 au tir et 3 sur 7 au lancer franc), capté 9 rebonds et délivré 3 assists.