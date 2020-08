Basketball : Les Nuggets poussent le Jazz au match 7

Dans le sillage d’un Jamal Murray une nouvelle fois époustouflant (50 points), Denver s’est offert un match décisif dans sa série face à Utah, en NBA.

Incroyable Jamal Murray

Pour venir à bout du Jazz, Denver s’est appuyé sur un Jamal Murray intenable (50 points), qui devient le quatrième joueur à avoir marqué à deux reprises 50 points ou plus lors d’une même série de play-off. Il rejoint ainsi dans l’histoire Michael Jordan, Allen Iverson, mais aussi Donovan Mitchell, qui a réalisé cette performance pas plus tard que la semaine dernière et n’a inscrit «que» 44 points dimanche soir.