Basketball: Les Nuggets reprennent la main en finale NBA

L’arrière canadien a fini meilleur marqueur avec 34 unités (à 12/22), 10 passes et 10 rebonds. L’intérieur serbe en a planté 32, ajoutant 21 rebonds et 10 offrandes à son escarcelle, devenant ainsi le premier joueur à réussir un triple-double à au moins 30/20/10 dans un match de finale.

«Pour être honnête, ça ne me fait pas grand-chose», a soufflé le double MVP, qui en compte désormais dix dans ces play-offs, nouveau record établi dans une même campagne. «Je suis juste content de cette victoire. C’était important pour nous, parce qu’ils s’étaient imposés chez nous et nous ne voulions tout simplement pas être menés 2-1.»

«C’est ce que font les champions»

«En ce qui concerne Nikola, rien de ce qu’il fait ne me surprend. Jamais. Ce gars a montré maintes et maintes fois qu’il est construit pour ces moments. Il s’épanouit dans ces moments, sur la plus grande scène qui soit et il l’a fait encore une fois ce soir», a-t-il dit.