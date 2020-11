Suisse : Les nuitées hôtelières se sont effondrées en septembre

Genève a le plus souffert du désamour en septembre avec un plongeon global de 73,9% des nuitées dans la période sous revue, suivi par Zurich, puis Bâle-Ville.

Le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Russie ont témoigné d’une chute dramatique de leurs touristes en Suisse, avec comme conséquence une dégringolade au niveau des nuitées en septembre 2020 en rythme annuel: dans le premier cas 21’607 nuitées contre 153’741, dans le deuxième cas 152’457 nuitées contre 313’006 et dans le troisième 5738 nuitées contre presque cinq fois plus il y a un an.