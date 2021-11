Allemagne : Les numéros d’appels d’urgence aux abonnés absents

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une partie de l’Allemagne a été privée d’appels d’urgence, vraisemblablement en raison d’une défaillance technique.

Pompiers et policiers n’étaient plus joignables, en Allemagne, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les numéros d’appels d’urgence ont été hors service dans la nuit de mercredi à jeudi dans une partie de l’Allemagne, a priori à cause d’une défaillance technique, avant d’être rétablis en début de matinée, ont annoncé les autorités.

La coupure a duré un peu plus d’une heure, dans plusieurs régions allemandes, selon l’Office fédéral de la protection de la population et de l’aide en cas de catastrophe (BBK) et Deutsche Telekom.