Suisse: Les numéros d’urgence inatteignables depuis le réseau mobile

Sur son site, Swisscom indique qu’il a connu une «perturbation du service de téléphonie», de 14h26 à 14h58. L’opérateur précise ainsi qu’aucune nouvelle connexion n'a pu être établie à partir du service mobile et du service fixe, pour les clients privés et PME. «Certains appels vers les numéros d'urgence et les numéros professionnels n'ont pas pu être établis»