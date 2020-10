Pompéi (I)Les objets qu’elle a volés sont «maudits», elle les rend 15 ans après

Les responsables du site archéologique de Pompéi (sud de l’Italie) ont reçu un colis pour le moins inhabituel. À l’intérieur se trouvaient deux carreaux de mosaïque blancs, deux morceaux de vase et un bout de mur en céramique, raconte le «Guardian» . Une lettre rédigée par une touriste canadienne accompagnait le tout. Dans cette missive, Nicole explique qu’elle a décidé de rendre ces objets volés lors d’une visite en 2005. La raison? La Canadienne est persuadée qu’ils sont maudits.

«Je voulais avoir un bout d’Histoire qui ne s’achète pas», avoue la touriste, ajoutant qu’elle était «jeune et stupide» à l’époque. Nicole raconte que, depuis son retour au Canada, elle s’est retrouvée deux fois aux prises avec un cancer du sein et a dû subir une double mastectomie. Sa famille, par ailleurs, a été confrontée à des problèmes financiers, écrit CNN .

«Les gens sont morts d’une manière si horrible»

«On dirait qu’on n’arrive jamais à aller de l’avant (…) J’ai pris un bout d’Histoire figé dans une époque liée à tant d’énergie négative. Les gens sont morts d’une manière si horrible et j’ai pris des objets en rapport avec cette destruction», écrit Nicole. Dans sa lettre, la touriste présente ses excuses aux gérants du site: «Nous sommes des gens bien et je ne veux plus transmettre cette malédiction à ma famille, mes enfants ou moi-même. Je vous en prie, pardonnez mon acte négligent commis il y a des années.»