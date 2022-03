SECURITE – Les occasions électriques sont-elles protégées contre les courts-circuits?

Question de Peter à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

La batterie est la pièce la plus importante et la plus chère d’une voiture électrique. Cela vaut aussi bien pour les voitures neuves que pour les occasions. Sur les smartphones et les ordinateurs portables, la puissance des batteries diminue au fil du temps et de l’intensité d’utilisation, ce qui fait hésiter de nombreux clients pour l’achat d’une voiture électrique d’occasion. Mais les constructeurs de voitures électriques promettent une durée de vie très généreuse au niveau des batteries du moteur.