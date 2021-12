Ukraine : Les Occidentaux accusent Moscou de poursuivre l’escalade

Les Occidentaux ont de nouveau accusé mercredi la Russie de poursuivre «l’escalade» à la frontière avec l’Ukraine, et ont promis d’afficher un front uni dans le futur dialogue avec Moscou dont le début est attendu en janvier.

Interrogé par l’AFP sur ces nouveaux mouvements, le département d’État américain a réaffirmé que Washington et ses alliés surveillaient «de près» la situation. «La Russie poursuit l’escalade et n’est pas revenue sur le renforcement de sa présence militaire» à la frontière, a dit un porte-parole de la diplomatie américaine.

Les Occidentaux accusent Moscou d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats à sa frontière avec l’Ukraine pour préparer une éventuelle invasion. Le Kremlin estime au contraire que c’est l’attitude de Washington et de l’Otan qui est menaçante, en raison de leur soutien politique et militaire à Kiev.

«Toute nouvelle agression contre l’Ukraine engendrerait des conséquences massives et un coût important», a prévenu le porte-parole du département d’État, reprenant l’avertissement de sanctions sans précédent déjà émis par les Américains et leurs alliés. «Nous exhortons fermement la Russie à engager la désescalade en retirant ses troupes des abords de la frontière avec l’Ukraine», a-t-il ajouté. «Notre objectif est la désescalade à travers la diplomatie. Les États-Unis sont prêts à s’engager dans la voie diplomatique en janvier par plusieurs canaux.»

«Ligne de communication»

Les deux blocs soufflent le chaud et le froid. Ils se sont mis d’accord pour entamer au tout début de 2022 une série de discussions, censées avoir lieu en parallèle au niveau bilatéral américano-russe, au sein du forum Otan-Russie, et aussi à l’échelle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dont sont membres à la fois Washington, Moscou et Kiev.