Diplomatie : Les Occidentaux cherchent à unir le G20 contre la Russie de Poutine

Emmanuel Macron et Xi Jinping à Bali le 15 novembre 2022.

Le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie s’ouvre dans le cadre tropical de l’île indonésienne de Bali après près de neuf mois d’une guerre meurtrière aux lourdes conséquences économiques pour la planète, et la menace nucléaire qui plane.

L’invasion de l’Ukraine ne figure pas à l’agenda officiel du G20 mais domine la réunion, tant elle inquiète et aussi creuse les divisions entre les Occidentaux soutenant Kiev et d’autres pays, Chine en tête, qui refusent de condamner Moscou.

Alors que son armée bat en retraite dans le sud de l’Ukraine, Vladimir Poutine a décidé de bouder l’événement et s’est fait représenter par son inamovible chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, officiellement pour des raisons d’agenda. Autre absence, celle du Premier ministre cambodgien Hun Sen testé positif au Covid-19 juste avant le sommet.

Vers un communiqué commun?

«Je pense que vous allez voir que la plupart des membres du G20 vont dire clairement qu’ils condamnent la guerre de la Russie en Ukraine, et qu’ils voient la Russie comme la cause principale des souffrances économiques et humanitaires immenses dans le monde», a indiqué un haut responsable américain sous couvert d’anonymat.