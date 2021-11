Crise Biélorussie/Pologne : Les Occidentaux condamnent une «instrumentalisation»

Les représentants américains et européens du Conseil de sécurité de l’Onu ont dénoncé «instrumentalisation orchestrée d’être humains» par la Biélorussie.

À l’issue d’une réunion d’urgence à huis clos convoquée par l’Estonie, la France et l’Irlande, les six pays en question (avec les États-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni) ont estimé dans leur déclaration que l’objectif du Biélorussie était aussi «de déstabiliser les pays voisins» et «de détourner l’attention de ses propres violations croissantes des droits humains». La session d’urgence a duré un peu plus d’une demi-heure. La déclaration ne mentionne pas la Russie, soutien du Biélorussie depuis le début de la crise et qui avait, avant la réunion, récusé les accusations des Occidentaux, assurant ne pas participer avec Minsk à l’envoi de migrants à la frontière avec la Pologne.