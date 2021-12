Mali : Les Occidentaux vent debout contre le déploiement de mercenaires russes

L’arrivée sur le sol malien des paramilitaires du groupe Wagner, soutenus par la Russie, suscite l’ire de la France, de l’Allemagne, du Canada et du Royaume-Uni.

«Fermes» condamnations

«Nous regrettons profondément la décision des autorités de transition maliennes d’utiliser des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics au bénéfice du peuple malien», et «appelons la Russie à se comporter de manière responsable et constructive dans la région», insiste le communiqué également signé par une dizaine de pays européens engagés aux côtés de Paris dans le nouveau groupement de forces spéciales Takuba, qui doit aider l’armée malienne à monter en puissance.

«Obstruction»

L’Union européenne a sanctionné lundi le groupe Wagner ainsi que huit personnes et trois sociétés qui lui sont liées pour les «actions de déstabilisation» menées dans plusieurs pays d’Afrique, dont le Mali, et en Ukraine.

Toutefois, malgré la réticence du régime putschiste malien à quitter le pouvoir et le déploiement en cours des mercenaires russes, qui constituait jusqu’alors une ligne rouge pour Paris, «nous réaffirmons notre détermination à poursuivre notre action en vue de protéger les civils, de soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel et de contribuer à instaurer la stabilité à long terme», affirment les 15 pays.

Au terme de près de neuf ans de présence au Sahel, la France a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses trois bases les plus septentrionales au Mali (Tessalit, Kidal et Tombouctou) pour se recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso.