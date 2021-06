Ville de Lausanne : Les occupants du Simplon seront relogés

La Ville de Lausanne a annoncé qu’une solution avait été trouvée pour reloger les sans-abri et les étudiants de l’immeuble sous-gare voué à disparaitre.

Dès vendredi, les Peuples du Simplon auront un nouveau lieu de vie. Ils sont une centaine à devoir quitter l’immeuble du Simplon 22-26 sous la gare de Lausanne. Les étudiants et les sans-abri placés dans ce bâtiment des CFF pourront reloger à Isabelle-de-Montolieu 90-92, rapporte «24 heures». Cet immeuble avait notamment servi au dispositif d’urgence de la Ville l’hiver dernier. Le Sleep-In gérera cet espace dès le 11 juin et les habitants pourront emménager dans cinquante studios et quelques appartements, une fois ces derniers aménagés.