Genève: Les locataires d’un immeuble risquant de s’effondrer ont dû quitter les lieux

L’édifice, ici à gauche, abritait sept appartements et trois arcades commerciales.

La Commune de Chêne-Bougeries a dû agir vite pour vider un bâtiment lui appartenant. Et pour cause: la bâtisse de trois étages menace de s’effondrer. En septembre, une analyse de l’état général des lieux a démontré que la structure porteuse risque bien de lâcher. Problème: l’immeuble abrite sept appartements et trois arcades commerciales. Les autorités n’ont eu d’autres choix que de résilier les baux des locataires, avec échéance, fin janvier. Selon la «Tribune de Genève», des infiltrations d’eau dans les caves sont à déplorer depuis des décennies.